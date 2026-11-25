HEMATOMAS E LESÕES

Mãe e padrasto são condenados a 44 anos por estupro de vulnerável que terminou na morte de bebê na Bahia

Crime ocorreu em São Francisco do Conde; Justiça responsabilizou homem pelas agressões e mulher pela omissão

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:55

Padrasto e mãe são condenados a 44 anos pela morte de bebê na Bahia Crédito: Pexels

Um homem e uma mulher foram condenados a 44 anos de prisão pela morte de um bebê de oito meses em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). De acordo com a decisão da juíza Ana Cláudia Rocha Sena, da Vara Criminal da cidade, o homem foi sentenciado a 24 anos de reclusão e a mulher a 20 anos. Ambos foram responsabilizados pelo crime de estupro de vulnerável qualificado pelo resultado morte.

Segundo a sentença, publicada no Diário Oficial de Justiça da Bahia desta quarta-feira (25), os crimes ocorreram entre os dias 9 e 12 de agosto de 2023, na casa da família, localizada na Fazenda Curupeba, no distrito de Caípe. A denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) apontou que o homem, que era companheiro da mãe da criança, praticou atos libidinosos e agressões físicas contra o bebê. A mulher foi condenada por não impedir as violências, mesmo tendo conhecimento dos sinais de agressão.

Segundo os registros médicos e o laudo de necropsia citados na decisão, a criança chegou ao hospital sem sinais vitais, apresentando hematomas pelo corpo, lesões na região anal e fraturas nas costelas. O exame também identificou hemorragia na cavidade torácica e contusões pulmonares. A causa da morte foi apontada como trauma torácico decorrente de ação contundente.

Entenda a participação

Na análise das provas, a juíza considerou que o homem era responsável pelos cuidados do bebê enquanto a mãe trabalhava. Ele ficava sozinho com a criança em diferentes momentos. Depoimentos de testemunhas indicaram que o bebê passou a apresentar hematomas e reações de choro intenso ao contato físico depois que o padrasto começou a participar de sua rotina de cuidados.

A sentença também destacou relatos de que, dois dias antes da morte, o homem teria se envolvido em uma discussão com a mãe do bebê. Na briga, ele quebrou móveis da casa e fez ameaças. Para a juíza, os depoimentos das testemunhas, os registros policiais e os resultados do exame necroscópico sustentaram a responsabilidade do homem pelas agressões que provocaram a morte do bebê.

Em relação à mãe, a magistrada entendeu que ela tinha conhecimento dos sinais de violência sofridos pelo filho e não tomou providências para protegê-lo. A decisão aponta que mulher percebeu hematomas no corpo da criança e sabia que o bebê chorava intensamente ao ser tocado.

A sentença também considerou a demora para procurar atendimento médico no dia da morte. O relato apresentado no processo indicou que a mãe percebeu que o filho apresentava dificuldades respiratórias e estava debilitado, mas passou a manhã tentando realizar procedimentos caseiros, incluindo o uso de uma agulha na planta do pé da criança. A mulher também teria deixado o bebê em casa para buscar mantimentos na residência de uma vizinha.

Para a juíza, a conduta configurou omissão penalmente relevante, uma vez que a mãe tinha o dever legal de proteger a criança e poderia ter buscado socorro médico. A magistrada rejeitou os argumentos das defesas que pediam a absolvição ou a desclassificação dos crimes.

Apesar das condenações, a juíza concedeu aos réus o direito de recorrer em liberdade, mantendo as medidas cautelares que já haviam sido determinadas durante o processo. A decisão considerou que ambos responderam à ação penal em liberdade e que não surgiram fatos novos que justificassem a prisão preventiva.