NATAL

Magia, encontros e emoção: Shopping dá início ao Natal com a chegada do Papai Noel

Famílias foram recebidas pelos personagens Six e Seven em uma celebração que marcou a inauguração da decoração natalina e reuniu crianças em uma tarde de alegria e encantamento

Moyses Suzart

Publicado em 2 de novembro de 2026 às 05:00

Então é natal Crédito: Renata Marques

Chega novembro e as decorações de natal denunciam aquela sensação na cabeça de todo baiano: o ano acabou. Se as promessas não foram cumpridas, o jeito é acumular e se preparar para os presentes de natal e as gorduras localizadas da ceia, pois o natal já chegou. Os shoppings da cidade já estão mudando a cara com suas decorações natalinas para atrair clientes e, logicamente, aumentar o fluxo de compras do período. O Shopping Bela Vista inaugurou sua decoração natalina ontem, com a chegada do Papai Noel e um espetáculo protagonizado pelos personagens Six e Seven. A celebração reuniu crianças e famílias no Jardim Externo, em frente à entrada principal, e marcou o início de uma programação especial que segue durante novembro e dezembro.

Com o tema “Celebrar”, a decoração ocupa a Praça Central, no Piso L1, e aposta nos encontros e nas experiências em família. O espaço reúne um pinheiro central, cerca de 30 árvores de diferentes tamanhos, renas animatrônicas e uma casa natalina aberta à visitação. A festa de abertura contou com música, dança e humor. Na apresentação, Six e Seven chegaram ao Bela Vila com a missão de resgatar a alegria dos moradores, em uma aventura que buscou envolver crianças e adultos no clima natalino.

A programação continua no próximo domingo (8), às 11h, com uma sessão inclusiva da chegada do Papai Noel. A atividade terá adaptações de som e iluminação para atender pessoas com sensibilidade a esses estímulos. Já a partir de 15 de novembro, o espetáculo de Six e Seven será apresentado todos os domingos, às 18h, na Praça Central. Para as crianças, o Bela Parque oferece brinquedo giratório, brinquedão com tobogã, escorregadores, piscina de bolinhas e painel sensorial. As atrações funcionam diariamente, durante o horário de funcionamento do shopping. O acesso é gratuito, com exceção do brinquedão, que terá cobrança de ingresso na entrada.

A agenda também inclui visitas guiadas pela decoração, às sextas-feiras, a partir das 14h, acompanhadas pelos personagens Six e Seven, além das oficinas da Vovó Bela. Corais natalinos se apresentam às quartas, quintas e sábados, em horários alternados, às 16h ou às 19h. Outra novidade deste ano é o primeiro concurso de presépios do Shopping Bela Vista, que reunirá trabalhos de oito artistas locais.