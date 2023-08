Maior navio de cruzeiro da história a navegar pelo Brasil terá embarques em Salvador

A nova temporada de cruzeiros marítimos promete ser especial na capital baiana. No final do mês de novembro, o MSC Grandiosa fará sua estreia no Brasil e se tornará o maior navio de cruzeiros da história a navegar no país. O público contará com roteiros de 4, 6 e 7 noites, com embarques em Salvador.



No itinerário de 6 noites o navio visitará por dois dias a cidade de Búzios, no Rio de Janeiro, além de Santos, no litoral paulista, retornando para Salvador no final. Já no itinerário de 7 noites, os hóspedes visitarão Maceió, em Alagoas, Santos, em São Paulo, e Búzios, no Rio de Janeiro, antes de retornar para Salvador. Uma outra possibilidade oferecida é um minicruzeiro de 4 noites, visitando Maceió e desembarque em Santos.