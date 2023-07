Mais 1 tonelada de carne imprópria para consumo é apreendida na BA

Cerca de 1 tonelada de carne imprópria para consumo foi apreendida em Xique-Xique, no Vale do São Francisco na Bahia, durante a sexta-feira (14). A ação, que faz parte da 47ª Etapa da Fiscalização de Proteção Integrada (FPI), foi realizada na área de uma feira livre, no Abatedouro Municipal e no Mercado Municipal de Carnes.



Atuam na iniciativa profissionais das companhias independentes de Polícia de Proteção Ambiental (Cippa) de Lençóis e de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido; Polícia Rodoviária Federal (PRF); Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab); Conselho Regional dos Técnicos Industriais (CRT) do Estado; ministérios Público (MP) e Público do Trabalho (MPT) do Estado; e Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF).