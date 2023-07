Mais da metade dos bares e restaurantes baianos estão com contas atrasadas

Uma pesquisa realizada pela Abrasel com empresários do setor entre os dias 24 e 31 de junho na Bahia trouxe dados importantes para entender a saúde financeira de bares e restaurantes no estado. De acordo com o resultado, 53% dos empresários têm pagamentos em atraso. Dívidas vencidas com impostos, fornecedores ou serviços públicos foram citadas.



Os dados revelam que entre as empresas que têm débitos em atraso, 86% devem impostos federais, como imposto de renda, pis/cofins ou parcelas do Simples. Outros 45% são serviços de água/luz/gás/telefonia, 41% devem impostos estaduais, 34% têm débitos com fornecedores de insumos, 31% encargos trabalhistas, 24% estão com o aluguel atrasado e 21% taxas municipais.