SAÚDE

Mais da metade dos pacientes de UTI sai com sequelas; reabilitação é fundamental para recuperar funcionalidade

Entre 50% e 60% dos pacientes desenvolvem limitações físicas, cognitivas ou emocionais, a chamada Síndrome Pós-UTI

D Da Redação

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 15:35

O aposentado Fernando Barretto precisou passar por reabilitação após período de internação na UTI Crédito: Acervo pessoal

Foram três meses internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mais de 90 bolsas de sangue transfundidas e um prognóstico que parecia não deixar espaço para novas possibilidades. Aos 67 anos, o aposentado Fernando Barretto havia superado a fase mais crítica de uma grave hemorragia no duodeno, mas ainda estava longe de reunir condições para voltar para casa. Assim como ele, entre 50% e 60% dos pacientes que permanecem internados em UTI desenvolvem algum grau de comprometimento funcional após a alta, a chamada Síndrome Pós-UTI, caracterizada por limitações físicas, cognitivas e emocionais que podem persistir por meses.

É o que apontam dois estudos científicos publicados este ano por pesquisadores alemães e iranianos. Em Prevalência e incidência da síndrome pós-terapia intensiva entre sobreviventes de unidade de terapia intensiva: uma revisão sistemática e meta-análise, da Universidade Shahid Beheshti de Ciências Médicas, no Teerã, foi identificada uma incidência de 52,4% de casos de declínios novos ou persistentes na função física, cognitiva e de saúde mental após uma internação em UTI. Já no estudo Síndrome Pós-Terapia Intensiva, do Diagnóstico ao Tratamento, do Hospital Universitário Charité, em Berlim, foi constatado que 60% dos pacientes tinham comprometimento em ao menos um dos três domínios (físico, cognitivo e saúde mental) após a alta.

Os dados se somam a um acervo científico que há anos comprovam esse cenário. "O paciente deixa a UTI vivo, mas muitas vezes ainda não consegue caminhar, alimentar-se sozinho ou retomar sua rotina. A reabilitação precoce e individualizada reduz essas limitações e prepara tanto o paciente quanto a família para uma volta mais segura ao domicílio”, explica o médico intensivista João Ramos, presidente da Florence, o primeiro hospital de transição do Norte e Nordeste.

Internações prolongadas podem comprometer funcionalidade de pacientes 1 de 3

O elo entre o hospital e a vida em casa

Para o aposentado Fernando Barretto, a solução veio de uma alternativa ainda pouco conhecida pela maioria dos brasileiros: o hospital de transição. A sugestão veio da filha, que é médica.

"Eu tinha uma ideia equivocada. Achava que um paciente em cuidados paliativos ia para lá apenas para receber conforto no fim da vida. Descobri que não é assim. Cheguei como paciente paliativo e, à medida que fui melhorando, passei para um programa de reabilitação", conta Fernando, que recebeu alta após dois meses de internação no hospital de transição. Hoje, recupera gradualmente a autonomia e segue o tratamento em casa.

Embora consolidado em países como Estados Unidos e diversas nações europeias, o modelo de hospital de transição ainda é relativamente recente no Brasil. A proposta é atender pacientes que já superaram a fase aguda da doença, mas continuam necessitando de assistência especializada antes do retorno ao ambiente domiciliar.

É o caso de pessoas que deixam a UTI após internações prolongadas, sofreram um AVC, passaram por cirurgias complexas, enfrentam doenças neurológicas, câncer, insuficiência respiratória ou perderam parte da capacidade de realizar atividades básicas, como caminhar, alimentar-se ou tomar banho. Nesses casos, a reabilitação intensiva e o acompanhamento multiprofissional tornam-se fundamentais para recuperar funcionalidade, controlar sintomas e reduzir o risco de novas internações.

Para o cardiologista Lucas Andrade, um dos maiores desafios foi apresentar esse modelo assistencial ao próprio sistema de saúde. "Foi preciso construir uma relação de confiança com hospitais, médicos e operadoras para mostrar que o hospital de transição não substitui o hospital geral. Ele dá continuidade ao cuidado, permitindo que pacientes que já não precisam da estrutura de alta complexidade continuem recebendo assistência intensiva voltada para a recuperação”. Desde a sua inauguração em 2017, e o acréscimo de mais uma unidade em Pernambuco, o hospital já acompanhou mais de cinco mil pacientes reabilitados.