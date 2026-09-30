OAB-BA

Mais de 100 advogados são treinados para fiscalizar eleições na Bahia

Categoria será capacitada pelo TRE-BA para acompanhar a votação e a apuração no primeiro turno

Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:00

Sede da OAB-Bahia Crédito: Angelino de Jesus

Com a finalidade de reforçar a transparência e a lisura do processo eleitoral, mais de 100 advogadas e advogados baianos participaram, nesta quarta-feira (30), de um treinamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para atuar na fiscalização das Eleições Gerais de 2026. A capacitação fez parte de uma parceria com a OAB-BA para o acompanhamento dos procedimentos de votação e apuração. O primeiro turno será realizado neste domingo (4).

OAB-BA vai fiscalizar as eleições de 2026 1 de 11

A OAB-BA poderá indicar até dois advogados para acompanhar os trabalhos em cada mesa receptora de votos, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.751/2026. Durante a votação, os representantes deverão se apresentar à Presidência da Mesa e poderão acompanhar os procedimentos, formular protestos e apresentar impugnações, inclusive relacionadas à identidade do eleitor, quando cabível. A orientação do TRE-BA é que a fiscalização ocorra sem interferência nos trabalhos da mesa, para preservar a ordem durante a votação.