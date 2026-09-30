Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mais de 100 advogados são treinados para fiscalizar eleições na Bahia

Categoria será capacitada pelo TRE-BA para acompanhar a votação e a apuração no primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 14:00

Sede da OAB-Bahia
Sede da OAB-Bahia Crédito: Angelino de Jesus

Com a finalidade de reforçar a transparência e a lisura do processo eleitoral, mais de 100 advogadas e advogados baianos participaram, nesta quarta-feira (30), de um treinamento do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) para atuar na fiscalização das Eleições Gerais de 2026. A capacitação fez parte de uma parceria com a OAB-BA para o acompanhamento dos procedimentos de votação e apuração. O primeiro turno será realizado neste domingo (4).

OAB-BA vai fiscalizar as eleições de 2026

OAB-BA vai fiscalizar as eleições 2026 por OAB-BA
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
1930 - Criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Divulgação
Daniela Borges é presidente da OAB Bahia por Divulgação
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Bahia (OAB-BA) em Salvador por Divulgação
Sede da OAB por Angelino de Jesus/Divulgação
Daniela Borges concorre à reeleição para a presidência da OAB-BA por Márcio Lima
Daniela Borges tenta reeleição para presidência da OAB-BA por Márcio Moura
Daniela Borges é a primeira mulher a presidir a OAB-BA por Marina Silva/CORREIO
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) por Agência Brasil
Presidente da OAB-BA, Daniela Borges por Ana Lúcia Albuquerque/CORREIO
1 de 11
OAB-BA vai fiscalizar as eleições 2026 por OAB-BA

A OAB-BA poderá indicar até dois advogados para acompanhar os trabalhos em cada mesa receptora de votos, conforme previsto na Resolução TSE nº 23.751/2026. Durante a votação, os representantes deverão se apresentar à Presidência da Mesa e poderão acompanhar os procedimentos, formular protestos e apresentar impugnações, inclusive relacionadas à identidade do eleitor, quando cabível. A orientação do TRE-BA é que a fiscalização ocorra sem interferência nos trabalhos da mesa, para preservar a ordem durante a votação.

O treinamento foi conduzido pelo coordenador de Assuntos Jurídicos e Correcionais do TRE-BA, Arnaldo Neves, com participação da secretária da Presidência do tribunal, Márcia Lopes, e do coordenador de Orientação às Zonas Eleitorais, Vitor Marcelo. Pela OAB-BA, participaram o vice-presidente Hermes Hilarião e a presidenta da Comissão de Direito Eleitoral, Maísa Rios. Segundo o TRE-BA, a iniciativa marca a preparação para a atuação da advocacia na fiscalização do processo eleitoral deste ano.

Leia mais

Imagem - Eleições 2026: saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários

Eleições 2026: saiba como justificar o voto e quais documentos são necessários

Imagem - Onde eu voto? Consulte título e local de votação nas Eleições 2026

Onde eu voto? Consulte título e local de votação nas Eleições 2026

Imagem - Eleições 2026: veja nomes e números dos candidatos a deputado estadual na Bahia

Eleições 2026: veja nomes e números dos candidatos a deputado estadual na Bahia

Mais recentes

Imagem - Aposentado que não votar pode perder o benefício? Veja o que acontece nas eleições de 2026

Aposentado que não votar pode perder o benefício? Veja o que acontece nas eleições de 2026
Imagem - Novo remédio para obesidade reduz ‘ruído alimentar’ e gordura no fígado, aponta estudo

Novo remédio para obesidade reduz ‘ruído alimentar’ e gordura no fígado, aponta estudo
Imagem - Fogo não dá trégua: Bombeiros mobilizam 180 militares contra incêndios na Bahia

Fogo não dá trégua: Bombeiros mobilizam 180 militares contra incêndios na Bahia