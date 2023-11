Mais de 12 quilos de drogas são apreendidos no Sul da Bahia

Cerca de 12 quilos de pasta base de cocaína, maconha e crack foram apreendidos por equipes da Polícia Militar durante a Operação Garra de Arquimedes, na manhã desta sexta-feira (24). As drogas foram encontradas no bairro Santa Inês, em Itabuna.



Segundo o tenente-coronel Robson Farias, os policiais receberam informações sobre um veículo que faria o transporte das drogas. Ao perceber a presença policial, o motorista do carro arremessou o material e fugiu.