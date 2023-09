Mais de 120 kg de maconha são apreendidos em Itabuna

Mais de 120 quilos de maconha foram apreendidos, no início da tarde deste sábado (9), pela Polícia Militar de Itabuna, no sul da Bahia. O entorpecente foi achado no bairro de Nova Ferradas.



Os policiais realizavam a Operação Garra de Arquimedes na região do condomínio Jubiabá, quando suspeitos perceberam a presença policial. Os itens foram achados em malas, abandonadas pelos homens durante a fuga.



Foram apreendidos 122 tabletes da erva prensada. O tenente-coronel Robson Farias da Silva, comandante da unidade, frisou que, em oito meses, mais de uma tonelada de droga foi apreendida na região durante as iniciativas da unidade.