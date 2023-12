Mais de 140 refugiados da Venezuela foram inseridos no mercado de trabalho em Salvador

Seminário apresentou efeito e impacto de integração local de refugiados e migrantes venezuelanos. Crédito: Divulgação

Entre outubro de 2020 e setembro de 2023, 141 jovens e adultos refugiados da Venezuela foram inseridos no mercado de trabalho em Salvador. O dado é da Associação Voluntários para o Serviço Internacional (AVSI Brasil), que divulgou na tarde desta quinta-feira (30), no auditório da Universidade Salvador (Unifacs), os resultados do “Estudo de avaliação de efeito e impacto de integração local de refugiados e migrantes venezuelanos no Brasil”.

O estudo também revelou que cerca de 1700 jovens e adultos brasileiros foram certificados em cursos profissionalizantes na capital baiana e 60 jovens foram certificados como aprendizes e acompanhados em seu percurso formativo. Ainda, foram apresentados os resultados da pesquisa de efeito e impacto sobre a integração socioeconômica em todas as cidades de que participaram da Operação Acolhida – resposta humanitária do Governo Federal direcionada ao atendimento de refugiados e migrantes venezuelanos.

Na ocasião, o diretor-presidente da AVSI Brasil, Fabrizio Pellicelli, destacou que entre 2019 a 2023, houve a interiorização voluntária de 3.360 pessoas membros de núcleos familiares de refugiados e migrantes venezuelanos. “Desse grupo, 1.329 indivíduos foram integrados com emprego regular”, afirmou, reforçando que, na Bahia, o projeto possui cursos voltados para a população brasileira em situação de vulnerabilidade, implementados no Centro de Orientação da Família (COF), localizado na região de Novos Alagados, subúrbio de Salvador, além do programa de Jovens Aprendizes.

Na ocasião, a cientista política e diretora técnica da Pólis Pesquisa, Bertha Maakaroun, apresentou dados, destacando que o Projeto Acolhidos por Meio do Trabalho apresentou alto índice de empregabilidade formal, onde 65,8% dos respondentes interiorizados disseram estar trabalhando em empregos formais, com carteira assinada, sendo o setor da indústria é o que apresenta o maior número de empregos para os interiorizados (43,8%).

“As pessoas interiorizadas entrevistadas nesta pesquisa apresentam maior autonomia, em relação aos refugiados e migrantes venezuelanos na origem, para a escola de oportunidades de trabalho: enquanto no destino, 59,7% informam que podem escolher as melhores ofertas de trabalho; em Boa Vista, na origem, 79,9% informam que precisam aceitar qualquer oferta de trabalho”, destacou.

Ainda segundo Maakaroun, o rendimento médio das famílias de não interiorizados é de R$ 621,00. “Já entre os interiorizados, a renda média familiar é de R$ 3.212,00, uma variação positiva de 417%”, disse, ressaltando ainda que a renda média per capita é de R$ 157,00 para os não interiorizados, e de R$ 894,00 para os interiorizados, uma variação de 469%.