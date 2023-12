Mais de 200 bombeiros permanecem no combate aos incêndios florestais na Bahia

Mais de 200 bombeiros e cerca de 40 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) permanecem nesta sexta-feira (1°) atuando no combate e monitoramento aos incêndios florestais no estado.



O fogo atinge as regiões Norte, Sudoeste, Sul e Chapada Diamantina, no interior da Bahia nas cidades de Caém, Jacobina, Pindobaçu, Iraquara, Macaúbas, Ibicoara, Morro do Chapéu, Brotas de Macaúbas, Rio de Contas, Iramaia, Porto Seguro Belmonte, Maraú e Prado.