Mais de 200 cigarros eletrônicos contrabandeados são apreendidos na Bahia

Um carregamento ilegal com mais de 200 cigarros eletrônicos (vaporizadores) foi apreendido na segunda-feira (4), na BR-116, em Vitória da Conquista, sudoeste baiano.



A apreensão aconteceu depois que um ônibus que seugia de São Paulo para Natal foi parado na altura do KM 830 para uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Depois de consultar os documentos do veículo, do motorista e dos passageiros, os agentes fizeram uma vistoria no compartimento de bagagens, onde encontraram 203 cigarros eletrônicos. O material tem comercialização proibida no Brasil pela Anvisa.