Mais de 200 policiais baianos participam de operação nacional para combater mortes violentas

Mais de 200 policiais baianos participam da Operação Paz, uma ação integrada nacional de repressão e prevenção aos crimes relacionados às mortes violentas intencionais (MVIs). Na Bahia, as ordens judiciais serão cumpridas em municípios com alto índice de criminalidade, sendo que três deles fazem limite com outros estados. Os nomes das cidades não foram divulgados.



Mandados de prisão e de busca e apreensão são cumpridos em doze unidades federativas que participam da operação, deflagrada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp).