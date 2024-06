SUDOESTE

Mais de 200 quilos de drogas são incinerados em Vitória da Conquista

Policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista, no sudoeste do estado, e do Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) incineraram 205 quilos de drogas, nesta sexta-feira (28), durante execução da operação Narké 2. A ação ocorreu no centro industrial da cidade e contou com a presença do Ministério Público (MP).