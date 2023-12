Mais de 3 mil profissionais reforçam atendimento para ocorrências de queda de energia

A Neoenergia Coelba mobilizou um efetivo de cerca de 3 mil profissionais de campo para atender as ocorrências relacionadas às fortes chuvas e ventos de até 100km/h, associadas a descargas atmosféricas, que atingem diversos pontos do estado desde a última quarta-feira. O número de equipes representa um aumento superior a 300%, se comparado à operação diária. A mobilização conta com técnicos, engenheiros e eletricistas, que não estão medindo esforços para restabelecer as áreas afetadas com a maior brevidade possível. O volume de equipes seguirá reforçado até que haja a normalização da situação.