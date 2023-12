Mais de 30 facas e celulares são apreendidos em penitenciária durante operação

38 facas e 31 aparelhos celulares foram apreendidos, nesta quinta-feira (21), no Módulo V da Penitenciária Lemos Brito (PLB), durante a operação “CARTA MARCADA”, cujo objetivo é a realização de procedimento de revista e transferência de custodiados. A operação foi deflagrada pela Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização, através do Grupamento Especializado em Operações Prisionais (GEOP).



Além dos celulares e das armas brancas, chips, carregadores, fones de ouvidos, cadernetas com anotações, balanças de precisão e drogas foram encontrados nas celas. Antes da operação, o Serviço de Inteligência verificou que em uma das celas havia uma marreta roubada da antiga marcenaria que funcionava dentro da PLB.