Mais de 5 mil doses são aplicadas no Dia D da Multivacinação em Salvador

O Dia D da Multivacinação aconteceu neste sábado (26), para intensificar a prevenção a doenças, em mais de 50 pontos estratégicos de Salvador. Foram ofertadas vacinas do calendário básico, além das que protegem contra covid-19 e influenza. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde de Salvador (SMS), só ontem foram aplicadas 5.489 doses de imunizantes, sendo o reforço da bivalente o mais procurado, com 2.032 doses. A vice-prefeita de Salvador e titular da pasta, Ana Paula Matos, percorreu pontos de imunização para acompanhar de perto a ação e ressaltou o compromisso da SMS em ampliar o acesso às vacinas fora dos dias úteis.

“Estamos sempre analisando a necessidade do povo soteropolitano e, percebendo que boa parte não consegue conciliar a rotina do dia a dia com o autocuidado durante a semana, fortalecemos a oferta nos finais de semana em locais de grande circulação de pessoas como shoppings, mercados, lojas de construção, além das unidades de saúde. Mas, para termos sucesso, é fundamental que a população atenda a estes chamados e busque nossos serviços, atualizando sua caderneta vacinal. É uma atitude individual que faz toda a diferença para o bem coletivo”, destacou .