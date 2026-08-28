CRIME

Mais de 50 suspeitos são presos por estupro de vulnerável e pornografia infantil na Bahia

Operação Brilho do Amanhã, da Polícia Civil, também apreendeu armas e dispositivos eletrônicos em diferentes regiões do estado

Esther Morais

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 08:16

PM, jornalistas e mais: sete suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia Crédito: Reprodução

A Operação Brilho do Amanhã terminou nesta sexta-feira (28) com 51 pessoas presas na Bahia. A ação da Polícia Civil é voltada ao combate de crimes contra crianças e adolescentes e também resultou na instauração de 38 inquéritos policiais, na apreensão de quatro armas e de 11 dispositivos eletrônicos.

Das prisões, nove ocorreram em Salvador e 42 no interior. Os mandados foram cumpridos em diferentes municípios baianos, incluindo Lauro de Freitas, Itagi, Seabra, Paulo Afonso, Vitória da Conquista, Ilhéus, Conceição do Coité, Valença, Serrinha, Jequié, Cairu e outros.

Quem são os suspeitos são presos por estupro de vulnerável e armazenamento de pornografia infantil na Bahia 1 de 5

Entre os detidos estão dois jornalistas e um policial militar da reserva. As investigações envolvem suspeitos de crimes como estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil.

Um dos jornalistas presos foi identificado como Lucas Vinicius Santos da Conceição. Ele trabalhava em uma organização não governamental ligada à atuação com crianças e adolescentes.

Outro detido é o policial militar da reserva Genaldo Santos de Oliveira, apontado como suspeito de abusos contra cinco familiares. Ele foi encaminhado ao Batalhão de Choque, onde permanece custodiado.

Um dos investigados, de 24 anos, também é suspeito de estupro de vulnerável, produção e armazenamento de pornografia infantil. Conforme as investigações, pelo menos três vítimas teriam sido abusadas pelo homem, que teria se aproveitado do vínculo de parentesco para cometer os crimes.

Médico é alvo de busca e apreensão em Salvador

Em Salvador, o urologista Samuel Juncal foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã de quinta-feira (27), na residência onde mora, na Barra. A medida teve como objetivo recolher provas e bens relacionados à investigação. Não havia mandado de prisão contra o médico.

Juncal é formado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e possui especializações e estágios no Brasil e no exterior. Segundo o currículo divulgado, ele realizou residência em cirurgia geral e urologia, além de mestrado e doutorado. Também fez formação em cirurgia laparoscópica e robótica na Alemanha e nos Estados Unidos.

O médico atuou como professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) e como preceptor do Hospital Universitário Professor Edgar Santos. Ele também atende no Hospital Aliança, no Rio Vermelho.

A defesa de Samuel Juncal afirma que o urologista é inocente e que as acusações são infundadas e caluniosas. Os advogados também disseram que ele mantém colaboração com as autoridades e com o Poder Judiciário e classificaram a busca e apreensão como desnecessária e desproporcional.

Prisões ocorreram em diferentes cidades

Das 51 prisões realizadas, 27 foram preventivas, duas temporárias e dez decorrentes de condenações. Outras 12 ocorreram em flagrante durante as diligências.

A operação também registrou prisões em Valença, Serrinha, Jequié, Ribeira do Amparo, Iraquara, São Gonçalo dos Campos, Itororó, Presidente Tancredo Neves, Heliópolis e Cairu, além dos municípios inicialmente divulgados pela Polícia Civil.

Os materiais apreendidos devem ser analisados e poderão auxiliar no prosseguimento das investigações, inclusive na identificação de possíveis outros envolvidos e vítimas.