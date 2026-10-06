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Mais de 6 mil registros de nascimento não têm o nome do pai na Bahia em 2026

Defensoria Pública realizou 1.328 atendimentos durante campanha 'Meu Pai Tem Nome', que passou por 43 municípios baianos

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 15:46

Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia Crédito: Ascom Defensoria Pública

Para tentar reduzir o número de crianças e adolescentes sem o reconhecimento da paternidade, a Defensoria Pública da Bahia (DPE/BA) realizou 1.328 atendimentos durante a campanha “Meu Pai Tem Nome” em 43 municípios baianos, incluindo Salvador. A mobilização ofereceu exames de DNA, reconhecimento voluntário e socioafetivo de paternidade, além de orientação jurídica. Segundo dados do Portal da Transparência do Registro Civil, mais de 6 mil nascimentos foram registrados sem o nome do pai no estado apenas no primeiro semestre de 2026.

Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia

Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
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Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
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Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
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Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública
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Mais de 6 mil crianças nascem sem o nome do pai na Bahia por Ascom Defensoria Pública

Em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, Luiz Felipe Santos, de 25 anos, procurou a Defensoria em busca de uma resposta para uma espera que começou na infância. Depois de localizar o pai, os dois foram juntos ao atendimento para realizar o exame de DNA. Em Ribeira do Pombal, no nordeste baiano, Davi Santos também buscou a instituição para confirmar a paternidade e regularizar questões relacionadas à pensão e aos cuidados com a criança. “Eu não tinha dúvida, vim fazer o exame para confirmar, formalizar a documentação e regularizar questão de pensão e cuidados. Uma criança só não vive e, com a presença do pai, tudo fica melhor”, afirmou.

Segundo a defensora pública geral, Camila Canário, o reconhecimento da paternidade deve ser tratado como uma política permanente de garantia de direitos. “Reconhecer a paternidade é garantir à pessoa o direito à própria história e à sua identidade. A campanha amplia a visibilidade desse direito, mas a atuação da Defensoria não se encerra com a campanha”, afirmou. Os serviços continuam disponíveis durante todo o ano nas unidades da DPE/BA e por meio da Unidade Móvel de Atendimento (UMA), incluindo reconhecimento voluntário e socioafetivo, investigação de paternidade e exames de DNA. O reconhecimento também produz efeitos jurídicos relacionados a alimentos, convivência familiar e direitos sucessórios.

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