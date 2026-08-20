MORADIA

Mais de 600 pessoas podem perder vaga no Minha Casa, Minha Vida por falta de documentação na Bahia

Convocados ainda precisam entregar documentos em Alagoinhas

Millena Marques

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 18:28

Feirão Minha Casa, Minha Vida Crédito: Divulgação

Quem foi convocado para o Programa Minha Casa Minha Vida/Doce Lar em Alagoinhas, no nordeste da Bahia, precisa ficar atento ao prazo para entrega da documentação. Mais de 600 pessoas ainda não apresentaram os documentos exigidos para continuar no processo de seleção. O prazo termina nesta sexta-feira (21) e, segundo a prefeitura, não haverá repescagem para quem não cumprir a etapa dentro da data estabelecida.

A terceira lista de convocação reúne 660 pessoas para os empreendimentos Residencial Curió e Conjunto Filgueiras I. Até o momento, somente 58 convocados entregaram a documentação, o que corresponde a 8,79% do total. Outros 602, equivalentes a 91,21%, ainda precisam comparecer.

A ausência de entrega dos documentos dentro do prazo resultará na exclusão do processo nesta etapa. Com as vagas que eventualmente ficarem disponíveis, o sistema deverá gerar uma nova lista com candidatos que estejam dentro da pontuação exigida pelo programa.

Para comprovar os dados apresentados no cadastro, os convocados precisam levar RG ou outro documento oficial com foto, CPF, certidão de nascimento para solteiros, certidão de casamento para casados, certidão de casamento com averbação em casos de separação ou divórcio e certidão de óbito do cônjuge para viúvos. Também são exigidos comprovante de residência atualizado, NIS/CadÚnico e comprovante ou folha-resumo do cadastro, além dos documentos de todos os integrantes da família que serão incluídos no cadastro.