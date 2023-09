Mais de dois mil funcionários do Hospital Espanhol não receberam seus direitos trabalhistas

Completando quase dez anos do fechamento da unidade, os sindicatos dos trabalhadores de saúde cobram soluções sobre indenização dos ex-funcionários. Crédito: Yasmin Oliveira/CORREIO

O valor repassado pelo Estado da Bahia pela desapropriação do Hospital Espanhol é muito abaixo do que foi avaliado por uma comissão de peritos e insuficiente para pagar as dívidas, que somam cerca de R$ 650 milhões, afirmam o Sindicato dos Trabalhadores da Rede Privada de Saúde do Estado da Bahia (SINDISAÚDE), o Sindicato dos Enfermeiros (SEEB) e outros representantes dos sete sindicatos envolvidos no processo contra o Governo do Estado em coletiva realizada nesta sexta-feira (22).

O fechamento do hospital e o valor repassado de R$120 milhões pelo Estado para o adquirimento da estrutura, resultou em 2600 trabalhadores sem receber seus direitos trabalhistas. “Estamos aqui representando esses trabalhadores, e suas várias categorias, convergindo sempre com a mesma informação, com o mesmo pleito: a busca do direito desses trabalhadores que ali naquela unidade laboraram durante anos, deram seu sangue, seu suor naquela unidade e que mostraram o poder que aquele hospital tinha para a sociedade baiana”, conta Dr. Glauco Roberto, presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais da Bahia (Sinfito/BA).

Além de Dr. Glauco, também estavam presentes Lúcia Duque, diretora financeira do Seeb, Jamilton Góes, Conselho Fiscal do Sindisaúde, Diego Dantas, diretor administrativo do Sindicato dos Nutricionistas (Sindnut/BA), Dr. Glauco Roberto, presidente do Sinfito/BA e Marleide Santos, presidente do Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado da Bahia (SASB) para representar os nove sindicatos envolvidos no processo para pleitear as indenizações trabalhistas dos seus associados. Também estava presente a Dra. Cláudia Bezerra, representando a comissão dos advogados que atuam no caso.

“O movimento do sindicato clama para que o Governador nos atenda porque, na verdade, como disse aqui todos os sindicatos e Dra. Claudia, nenhum Governador desde o início do fechamento até o dia atual, a gente já solicitou por várias vezes por ofício e nenhum governador, nem Jacques Wagner, nem Rui Costa e atualmente Jerônimo não nos atendeu porque ele precisa nos ouvir porque nós somos a voz desses trabalhadores”, disse Lúcia Duque.

Durante a coletiva foi mencionado pelos sindicatos e comissão advogada que o processo de credência está próximo de completar seis anos e foi afirmado que os sindicatos não estão discutindo o uso atual do hospital, e sim que o estado está usando algo muito valorizado por um valor insignificante.

Um hospital necessário para a sociedade, como afirmou Dr. Glauco e seus trabalhadores ainda buscam pelos seus direitos. “Alguns dos trabalhadores faleceram sem receber, mas seus familiares merecem esse direito”, disse Diego Dantas.

A Secretaria Estadual de Saúde foi procurada pela redação para um pronunciamento respondido em nota: “O Estado adquiriu apenas a estrutura do hospital. Sobre ex-funcionários, sugerimos contato com a Real Sociedade Espanhola”. A reportagem não conseguiu contado com a Real Sociedade Espanhola de Beneficência.

Ato de manifestação pública terá bolo com homenagem póstuma

“Chega ser piada o aniversário do fechamento”, brinca Marleide Santos. “A luta não pode ficar para trás”, afirma a presidente do SASB.

Os sindicalistas convocam a sociedade civil para um ato de manifestação pública que irá ocorrer no dia 29 de setembro, às 8h, na frente do antigo Hospital Espanhol, atualmente nomeado de Hospital 2 de Julho.

A presença de mais um bolo para homenagear o fechamento do hospital será o chamariz do movimento. Com a decoração na cor preta e os dizeres “Cadê o meu dinheiro”, os manifestantes estarão cobrando os direitos dos trabalhadores e suas famílias.