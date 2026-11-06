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Mais de meia tonelada de drogas e 2,6 mil munições são apreendidas em imóvel na Bahia

Material foi encontrado em um imóvel usado como depósito do tráfico, em Jequié

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 16:54

Meia tonelada de drogas apreendida em Jequié
Meia tonelada de drogas apreendida em Jequié Crédito: Polícia Civil

Mais de meia tonelada de drogas e 2,6 mil munições foram apreendidas em um imóvel no bairro São Luiz, em Jequié, no sudoeste da Bahia, na noite de quinta-feira (5). A operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil encontrou cerca de 552 quilos de entorpecentes, além de equipamentos utilizados no armazenamento e preparo das substâncias.

De acordo com as forças de segurança, o imóvel era utilizado como possível base para armazenamento e distribuição de drogas na região. No local, foram encontrados 438 quilos de uma substância análoga à cocaína, 75 quilos de crack, 36 quilos de maconha e três quilos de haxixe.

Os policiais também apreenderam 2.645 munições, uma prensa hidráulica, uma balança profissional e outros materiais associados ao tráfico de drogas.

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A ação foi realizada por equipes da Rondesp Meio Rio de Contas, da Polícia Militar, em conjunto com a 11ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Denarc), da Polícia Civil, durante diligências de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas em Jequié.

Nenhum suspeito foi encontrado no imóvel. Todo o material apreendido foi encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para identificar e localizar os responsáveis. As substâncias também serão submetidas a exames periciais pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Tags:

Bahia

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