TIROS

Mais de mil pessoas morreram por armas de fogo em Salvador e Região Metropolitana neste ano

Em comparação ao ano anterior, a organização aponta uma melhora na capital baiana e RMS, com uma redução de 4,1%. No mesmo recorte analisado em 2023, o instituto contabilizou 1086 mortos. Em relação aos tiroteios e feridos também houve uma diminuição: foram registrados 1400 tiroteios e 289 feridos no ano passado, dados 0,8% e 9,05% maiores do que os apresentados em 2024.