Mais dois suspeitos de matar ex-candidato a prefeito de cidade na Bahia são presos

Hebert Rocha Nascimento Santos. Crédito: Reprodução

Mais dois suspeitos de matar o ex-candidato a prefeito da cidade de Nova Canaã, Hebert Rocha Nascimento Santos, mais conhecido como "Seninha", foram presos pela polícia nesta quinta-feira (3). Seninha foi morto a tiros no final de junho em uma estrada de Iguaí, cidade próxima a Nova Canaã.



Segundo o delegado de Iguaí, Shangai Rocha, o crime teria sido motivado por vingança. “Durante uma festa de São João na cidade de Ibicuí, a vítima teria tratado de assuntos com um grupo criminoso rival ao dos suspeitos, que por sua vez não gostaram", diz o delegado, sem detalhar mais sobre o que teriam sido as conversas.

Um outro suspeito foi preso no início de julho, o que levou a polícia a identificar outros envolvidos no caso. Os mandados de prisão foram cumpridos em Nova Canaã, na casa dos investigados, por equipes das delegacias da cidade, de Iguaí e com apoio da 21ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itapetinga) e da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco).

Os presos foram encaminhados para a unidade policial, onde se encontram custodiados, à disposição da Justiça.

Crime

Segundo a Polícia Civil, Hebert foi visto pela última vez na Praça do Forró, em Ibicuí, no dia 25 de junho. O primeiro suspeito preso, que não teve nome divulgado, foi o último a estar com ele.

O corpo dele foi achado em uma estrada vicinal de Iguaí. Ele levou mais de 15 tiros.