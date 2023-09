Mais um tremor de terra é registrado no interior da Bahia

Na madrugada desta quinta-feira (21) um tremor de terra foi registrado na região do município de Tanque Novo, no Centro-Sul Baiano. O evento sísmico foi medido pelas estações sismográficas operadas e mantidas pelo Laboratório Sismológico da UFRN.



A magnitude preliminar do evento sísmico foi calculada em 3.2 mR. Até o momento desta publicação, não há informações se moradores da localidade sentiram ou ouviram o tremor.



A última atividade sísmica divulgada pelo LabSis/UFRN no estado da Bahia foi na última terça-feira (19), no município de Jaguarari, com magnitude calculada em 1.8 mR.