Major da PM morre em acidente com caminhão cegonha

Uma batida entre um caminhão cegonha e uma caminhonete no final da tarde deste sábado (17) causou a morte do major da reserva da Polícia Militar (PM), Dourival Dantas Dias, de 65 anos. O acidente aconteceu na BR-116, em Vitória da Conquista, no km 3 do anel viário, três, próximo ao trecho entre o bairro Bruno Bacelar e o povoado da Pedra Branca. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF).



Em nota de pesar, a Polícia Militar por meio do Comando da Região Sudoeste disse que lamenta o falecimento. O major deixa esposa, filhos e amigos. “Registramos aqui nossos sinceros sentimentos. O local de velório e sepultamento serão divulgados em momento oportuno”, escreveu a PM.