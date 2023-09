Manchas de óleo são encontradas em praias de Salvador

Fragmentos foram encontrados em ao menos seis praias de Salvador. Crédito: Reprodução/Redes sociais

Neste domingo (10), foram encontrados fragmentos de óleo em pelo menos seis praias de Salvador. De acordo com a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb), as manchas foram encontradas e removidas na faixa de areia das praias de Amaralina, Pituaçu, Ondina e Paciência, Corsário e Jardim de Alah.



Um banhista que estava na Praia do Corsário compartilhou um vídeo do material nas redes sociais, expondo a situação do litoral. “Parecem pedrinhas, mas é óleo”, diz, enquanto mostra os fragmentos.

Em nota, a Limpurb afirmou que “para a retirada do material, as equipes seguem o protocolo determinado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)”.

A empresa explicou que, nesse protocolo, o resíduo é coletado, depois colocado em recipiente plástico para armazenamento temporário, com impermeabilização de solo, e posterior encaminhamento para unidade de análise e tratamento do material.

“As equipes da Limpurb seguem monitorando a situação em todas as praias da capital. Caso alguém encontre algum fragmento, deve entrar em contato com o 156 e realizar o registro”, completa a nota.

Em outubro de 2019, manchas de óleo apareceram em praias de todo o Nordeste, resultando em um dos maiores desastres ambientais registrados no país. Segundo o IBAMA, 459,49 toneladas do petróleo cru foram retiradas das praias baianas até fevereiro de 2020. Na capital, foram 14 praias atingidas, das quais foram retiradas 139,581 toneladas do óleo, segundo a Limpurb.