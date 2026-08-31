POLÍCIA

Manicure é esfaqueada durante o trabalho após desentendimento no interior da Bahia

Suspeita destruiu equipamentos do salão de beleza

Millena Marques

Publicado em 31 de agosto de 2026 às 14:14

PM/Redes sociais Crédito: PM/Redes sociais

Uma manicure de 29 anos foi esfaqueada durante o trabalho em Ipirá, no interior da Bahia, na manhã de sábado (29). De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima foi atacada após um desentendimento com a suspeita, uma mulher de 39 anos, dentro do salão onde trabalhava, no bairro Jaguarão.

Ainda segundo a PM, agentes da 98ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) foram acionados para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio na Rua Elziro Macedo. A equipe encontrou as duas mulheres trancadas em um cômodo do salão.

Manicure é atacada após desentendimento em Ipirá 1 de 4

Após o ataque, a suspeita ainda destruiu equipamentos do salão de beleza. Não há detalhes sobre o motivo da discussão.