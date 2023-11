Manutenção suspende funcionamento do Plano Inclinado Pilar

O funcionamento do Plano Inclinado Pilar está suspenso para manutenção pelos próximos 15 dias. O serviço é corretivo, pois peças do equipamento necessitam ser substituídas após certo tempo de uso.



Os usuários que frequentam o Pilar poderão utilizar o Elevador do Taboão enquanto o funcionamento não retoma suas operações. Com entrada gratuita, o ascensor fica localizado a 700 metros do Plano Inclinado Pilar e funciona de segunda a sexta, das 7h15 às 17h15.