NATAÇÃO

Mar aberto: Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km

BORA Nadar acontece neste sábado (3), em Salvador, com percursos para diferentes níveis de preparo

Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:00

Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km Crédito: Divulgação

Quem gosta de cair na água para testar o fôlego já tem encontro marcado neste sábado (3), na Praia da Preguiça, em Salvador. O local recebe o BORA Nadar, etapa de natação em águas abertas do BORA Salvador, com provas de 500 metros, 1,5 km e 3 km. Antes de encarar o mar, os participantes terão aquecimento e orientações de segurança, além da entrega dos materiais e abertura da área do evento.

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A etapa de natação acontece na reta final do BORA Salvador, que chega ao fim no dia 11 de outubro, no Parque da Cidade. Na programação de encerramento estão o BORA Run Kids, para crianças de 2 a 12 anos, com percursos entre 50 e 800 metros, e o BORA Run, corrida de cinco quilômetros com largada prevista para 6h30 e cronometragem por chip. No mesmo dia, o BORA Festival reúne aulas de bike spinning, treino funcional, pilates, Rit Box e HYROX.