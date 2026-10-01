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Mar aberto: Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km

BORA Nadar acontece neste sábado (3), em Salvador, com percursos para diferentes níveis de preparo

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:00

Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km Crédito: Divulgação

Quem gosta de cair na água para testar o fôlego já tem encontro marcado neste sábado (3), na Praia da Preguiça, em Salvador. O local recebe o BORA Nadar, etapa de natação em águas abertas do BORA Salvador, com provas de 500 metros, 1,5 km e 3 km. Antes de encarar o mar, os participantes terão aquecimento e orientações de segurança, além da entrega dos materiais e abertura da área do evento.

Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km

Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação
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Praia da Preguiça recebe desafio com provas de até 3 km por Divulgação

A etapa de natação acontece na reta final do BORA Salvador, que chega ao fim no dia 11 de outubro, no Parque da Cidade. Na programação de encerramento estão o BORA Run Kids, para crianças de 2 a 12 anos, com percursos entre 50 e 800 metros, e o BORA Run, corrida de cinco quilômetros com largada prevista para 6h30 e cronometragem por chip. No mesmo dia, o BORA Festival reúne aulas de bike spinning, treino funcional, pilates, Rit Box e HYROX.

Realizado pela Oquei Sports, vertical de esportes e wellness da Oquei Entretenimento, em parceria com a Bahia Eventos, o BORA Salvador promove uma jornada de 30 dias dedicada à atividade física, saúde, tecnologia e entretenimento. A iniciativa segue a metodologia 30x30, que propõe 30 minutos de atividade física durante 30 dias consecutivos. O projeto também conta com um aplicativo gratuito que permite registrar treinos, fazer check-ins, acumular pontos e trocar a pontuação por benefícios oferecidos por parceiros.

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