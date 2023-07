Mar agitado: bar na Gamboa é invadido por ondas

Ondas invadiram área onde funciona o Bar da Mônica. Crédito: Reprodução/Instagram

O mar revolto com ondas altas invadiu o Bar da Mônica, que fica na Gamboa, em Salvador. O local é conhecido por estar à beira-mar e receber famosos.



Nas redes sociais, o perfil do estabelecimento postou um vídeo que mostra as ondas invadindo o espaço onde o bar funciona. Por causa do mar agitado, o estabelecimento não vai funcionar nesta sexta-feira (7).

"Estamos postando esse vídeo para que vocês consigam visualizar as condições do mar aqui na comunidade da Gamboa de baixo. O mar estar bastante agitado!! Só orar e pedir a Deus e os orixás para que o mar acalme e a gente possa voltar a trabalhar!", diz o perfil do bar.

Em outro post, o bar explica que essa situação é recorrente na região. "Esse fenômeno ocorre todo ano, e todos nós (moradores da Gamboa de Baixo) já estamos acostumados".

Yacht Clube

Também na quinta-feira (6), uma área do Yacht Clube foi invadida por ondas. Vídeos registraram o momento que o mar passa por uma barreira de contenção.

O Yatch Clube da Bahia divulgou nota em que afirma que no momento do episódio o local estava "praticamente vazio" e, por isso, não foi preciso restringir o acesso à área atingida. Aulas de futevôlei e de esportes aquáticos foram suspensas nessa quinta, por conta das condições climáticas e do mar. A ponte de embarque foi suspensa e itens como barcos e canoas foram retirados da água. As atividades normais devem ser retomadas nesta sexta-feira (7).

Um aviso meteorológico da Marinha previa a chegada de ventanias fortes na faixa litorânea da Bahia, de Salvador até Recife (PE). Também alertava para ondas de até 2,5 metros no mar.

A Marinha do Brasil atualizou a previsão meteoceanográfica sem alertas de mau tempo para a costa da cidade neste final de semana.

Previsão do tempo

Segundo a Defesa Civil de Salvador, a previsão para esta sexta-feira (7) é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia.

Já para o fim de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Metereologia (Inmet), a previsão é de muitas nuvens com chuva isoladas no sábado e domingo. A intensidade dos ventos deve ser fraca ou moderada.