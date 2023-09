Maratona Salvador supera última edição com quase o dobro de participantes

Maratona. Crédito: Prefeitura de Salvador/Divulgação

A Maratona Salvador reuniu este ano cerca de 8 mil atletas amadores e profissionais neste domingo (24), na orla da Boca do Rio, número que representa quase o dobro do registrado em 2022. Presente no local da competição, o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, revelou que a próxima edição da corrida já tem data para acontecer e que as inscrições serão abertas a partir desta segunda-feira (25).



“É uma oportunidade que a gente vai dar para que os atletas se planejem. A Maratona Salvador 2024 ocorrerá em 22 de setembro. Certamente, no próximo ano, devemos ter uma competição com mais de 10 mil participantes”, estimou Edington. O gestor acrescentou que a prova foi criada dentro do conceito de fortalecer o turismo esportivo na capital baiana, sobretudo numa cidade que tem a economia criativa como base de sua matriz econômica.

A Maratona Salvador é certificada pela Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e está inserida no calendário nacional de corrida de rua do país, ou seja, ela também agrega em pontuação para atletas de alta performance.

“A capital baiana tem uma infraestrutura invejável. Poucas cidades do Brasil conseguem fazer uma maratona com essa característica, tendo como pano de fundo uma orla que é uma das mais bonitas do país, e ao mesmo tempo com o toque que só o baiano tem. Ao longo dos circuitos há música, esquemas de hidratação. É um grande evento”, completou Isaac.

Competidores de 300 cidades de todos os estados do país se inscreveram na competição promovida pela Prefeitura na capital baiana. O campeão desta quinta edição da maratona, na categoria masculino, foi Cícero Evandro Ferreira, 25 anos, que veio de Juazeiro do Norte (CE) e ficou bastante emocionado ao completar o circuito de 42 km em 2h17min.

“Essa é a sexta maratona que participo na minha carreira de atleta, sendo que três delas foram completas: uma em Sevilha (Espanha), outra em Amsterdam (Holanda) e mais uma em Porto Alegre (Rio Grande do Sul). Estou muito feliz. Agradeço a Deus e à minha esposa, que me deu todo apoio na preparação”, celebrou.

Atletas na categoria PCD também marcaram presença. Cadeirante, Thomas de Oliveira Santos, 35, se inscreveu pela primeira vez no percurso de 21 km. “A ansiedade e expectativa para este momento eram grandes. Já vinha fazendo trechos menores, como 5 km e 10 km, mas ir para meia-maratona foi como me desafiar”, afirmou.

A massoterapeuta Verônica Santana Silva levou sua filha, Lis, de 7 anos, que possui microcefalia, com triciclo adaptado para a orla da Boca do Rio. “Sempre gostei de correr, mas a ideia de estar aqui hoje foi apenas para termos um momento de lazer e diversão”, disse ela ao lado da menina.

Diferencial - Para o diretor técnico da Maratona Salvador, Douglas Cerqueira, o evento que ocorre anualmente na capital baiana possui diferencial em relação a outras competições do país. “Acredito que entregamos uma prova com uma experiência completa para os atletas. A Maratona Salvador não se restringe a uma simples prova de corrida de rua, mas traz a experiência de uma verdadeira imersão ao universo da corrida. Nos últimos dias tivemos ciclos de palestras, expo, contato com grande marcas, simpósio médico de ortopedia e ações diversas na loja oficial da prova, além da experiência festiva que faz com que a gente traga as famílias dos atletas para compartilhar desse momento junto com eles.", explicou.

O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt), Wlamir Motta Campos, acompanhou de perto a realização da corrida soteropolitana neste domingo. “O cenário da prova é fantástico e mostra as belezas de Salvador, assim como a inserção da cultura durante todo o percurso, com bandas tocando em pontos estratégicos e trio elétrico na chegada. Um verdadeiro case de sucesso. Não vi isso em nenhuma maratona que acompanhei”, afirmou.