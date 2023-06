Maratona tecnológica de soluções para Osid começa nesta sexta (16)

Começa nesta sexta-feira (16), às 18h, o Hackathon+ Osid, maratona tecnológica que irá desenvolver soluções inovadoras que visem aprimorar as operações das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid). A iniciativa será realizada pela Rede+, em parceria com o Sebrae, Cubos Tecnologia e o Grupo Civil.



Com duração prevista até o domingo (18), às 19h, o evento terá a participação de 70 inscritos selecionados, divididos em 12 equipes multidisciplinares, além de 33 mentores e 7 jurados especializados.