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Marca baiana é escolhida para projeto da Riachuelo e leva artesanato a São Paulo

Areia, do estilista Adailton Jr, apresenta a coleção 'Açucarados e uma collab com a Divino Ammor até segunda-feira (31)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:26

Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo
Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo Crédito: Divulgação

A marca baiana Areia (@amoareia), do estilista Adailton Jr, é destaque nacional mais uma vez com a presença na loja conceito da Riachuelo em Pinheiros, em São Paulo. O fundador exibe sua coleção “Açucarados”, com peças que estarão à venda até segunda-feira (31). Além disso, também apresenta a collab com a Divino Ammor (@divinoammor), através de bolsas com fibras naturais.

A marca faz parte do Projeto Mãos da Moda, parceria da Riachuelo Lab com a Nordestesse, e que visa levar a produção autoral da região nordestina a outro patamar, aproximando estilistas e artesãs. Juntos, colaboram em peças que mostram diversidade, liberdade criativa, técnica e refino.

Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo

Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação
Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação
Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação
Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação
Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação
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Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo por Divulgação

Adailton Jr apresenta a coleção desenvolvida em parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Padre André (Amapa), de Correntina. Conhecida pela modelagem oversized e pelo trabalho com fibras naturais, a Areia incorpora bordados e elementos artesanais em uma roupa leve, solar e contemporânea.

A Areia é uma das marcas que faz parte do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, produzido pelo CORREIO.

Serviço

Mãos da Moda na loja conceito da Riachuelo

Quando: até 31 de agosto

Onde: Rua dos Pinheiros, 473 — São Paulo/SP

Horários: Sexta e segunda: das 9h às 20h | Sábado: das 11h às 20h | Domingo: das 11h às 18h

Fotos: @mathmov

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