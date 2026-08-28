MODA

Marca baiana é escolhida para projeto da Riachuelo e leva artesanato a São Paulo

Areia, do estilista Adailton Jr, apresenta a coleção 'Açucarados e uma collab com a Divino Ammor até segunda-feira (31)

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 13:26

Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo Crédito: Divulgação

A marca baiana Areia (@amoareia), do estilista Adailton Jr, é destaque nacional mais uma vez com a presença na loja conceito da Riachuelo em Pinheiros, em São Paulo. O fundador exibe sua coleção “Açucarados”, com peças que estarão à venda até segunda-feira (31). Além disso, também apresenta a collab com a Divino Ammor (@divinoammor), através de bolsas com fibras naturais.

A marca faz parte do Projeto Mãos da Moda, parceria da Riachuelo Lab com a Nordestesse, e que visa levar a produção autoral da região nordestina a outro patamar, aproximando estilistas e artesãs. Juntos, colaboram em peças que mostram diversidade, liberdade criativa, técnica e refino.

Marca baiana Areia presente na loja conceito da Riachuelo em São Paulo 1 de 5

Adailton Jr apresenta a coleção desenvolvida em parceria com a Associação das Mulheres Artesãs Padre André (Amapa), de Correntina. Conhecida pela modelagem oversized e pelo trabalho com fibras naturais, a Areia incorpora bordados e elementos artesanais em uma roupa leve, solar e contemporânea.

A Areia é uma das marcas que faz parte do Afro Fashion Day, maior evento de moda negra do Brasil, produzido pelo CORREIO.

Serviço

Mãos da Moda na loja conceito da Riachuelo

Quando: até 31 de agosto

Onde: Rua dos Pinheiros, 473 — São Paulo/SP

Horários: Sexta e segunda: das 9h às 20h | Sábado: das 11h às 20h | Domingo: das 11h às 18h