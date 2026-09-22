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Marca de decoração Bruntiano é lançada para transformar literatura em peças artesanais no Brasil

Termo referente ao estilo de escrita da autora baiana Vanessa Brunt agora chega ao mercado do design em 23 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:20

Vanessa Brunt
Vanessa Brunt Crédito: Divulgação

A escritora baiana Vanessa Brunt vai levar sua literatura para além das páginas dos livros. A autora lança, nesta quarta-feira (23), a Bruntiano, marca de decoração que transforma frases, poemas e elementos de sua obra em objetos para a casa e a mesa. O projeto chega ao mercado com a proposta de unir literatura, design e uso cotidiano.

Com o slogan “Luxo é sentir poesia”, a marca terá vendas para todo o Brasil por meio do site. A empresa também estuda a possibilidade de comercializar os produtos no mercado internacional.

A coleção de estreia reúne peças autorais pensadas para serem incorporadas à decoração e aos momentos à mesa. Entre os itens estão canecas, pratos e outros objetos que levam versos e aforismos presentes na produção literária da escritora.

Um dos exemplos é a frase “Transbordo em tudo. Fico onde couber.”, estampada em canecas. Já o prato fundo traz o verso “Que nenhum raso consiga ferir você a fundo”. As peças foram concebidas pela própria Vanessa, que buscou transportar para os objetos elementos que fazem parte de sua identidade como escritora.

O nome da marca também nasce de uma expressão relacionada à trajetória literária da autora. “Bruntiano” começou a ser usado por leitores para descrever características recorrentes na escrita de Vanessa.

A produção dos objetos é artesanal e utiliza materiais selecionados e diferentes técnicas de acabamento, incluindo aplicações de ouro. A proposta é transformar referências literárias em peças que também dialoguem com a personalidade e a rotina de quem as utiliza. “A ideia é que cada item possa levar os posicionamentos de vida dos leitores para os seus arredores”, afirma Vanessa Brunt.

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Bahia

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