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Marca de decoração Bruntiano é lançada para transformar literatura em peças artesanais no Brasil

Termo referente ao estilo de escrita da autora baiana Vanessa Brunt agora chega ao mercado do design em 23 de setembro

Millena Marques

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:20

Vanessa Brunt Crédito: Divulgação

A escritora baiana Vanessa Brunt vai levar sua literatura para além das páginas dos livros. A autora lança, nesta quarta-feira (23), a Bruntiano, marca de decoração que transforma frases, poemas e elementos de sua obra em objetos para a casa e a mesa. O projeto chega ao mercado com a proposta de unir literatura, design e uso cotidiano.

Com o slogan “Luxo é sentir poesia”, a marca terá vendas para todo o Brasil por meio do site. A empresa também estuda a possibilidade de comercializar os produtos no mercado internacional.

A coleção de estreia reúne peças autorais pensadas para serem incorporadas à decoração e aos momentos à mesa. Entre os itens estão canecas, pratos e outros objetos que levam versos e aforismos presentes na produção literária da escritora.

Um dos exemplos é a frase “Transbordo em tudo. Fico onde couber.”, estampada em canecas. Já o prato fundo traz o verso “Que nenhum raso consiga ferir você a fundo”. As peças foram concebidas pela própria Vanessa, que buscou transportar para os objetos elementos que fazem parte de sua identidade como escritora.

O nome da marca também nasce de uma expressão relacionada à trajetória literária da autora. “Bruntiano” começou a ser usado por leitores para descrever características recorrentes na escrita de Vanessa.