Marca de decoração Bruntiano é lançada para transformar literatura em peças artesanais no Brasil

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Millena Marques
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 17:20
A escritora baiana Vanessa Brunt vai levar sua literatura para além das páginas dos livros. A autora lança, nesta quarta-feira (23), a Bruntiano, marca de decoração que transforma frases, poemas e elementos de sua obra em objetos para a casa e a mesa. O projeto chega ao mercado com a proposta de unir literatura, design e uso cotidiano.
Com o slogan “Luxo é sentir poesia”, a marca terá vendas para todo o Brasil por meio do site. A empresa também estuda a possibilidade de comercializar os produtos no mercado internacional.
A coleção de estreia reúne peças autorais pensadas para serem incorporadas à decoração e aos momentos à mesa. Entre os itens estão canecas, pratos e outros objetos que levam versos e aforismos presentes na produção literária da escritora.
Um dos exemplos é a frase “Transbordo em tudo. Fico onde couber.”, estampada em canecas. Já o prato fundo traz o verso “Que nenhum raso consiga ferir você a fundo”. As peças foram concebidas pela própria Vanessa, que buscou transportar para os objetos elementos que fazem parte de sua identidade como escritora.
O nome da marca também nasce de uma expressão relacionada à trajetória literária da autora. “Bruntiano” começou a ser usado por leitores para descrever características recorrentes na escrita de Vanessa.
A produção dos objetos é artesanal e utiliza materiais selecionados e diferentes técnicas de acabamento, incluindo aplicações de ouro. A proposta é transformar referências literárias em peças que também dialoguem com a personalidade e a rotina de quem as utiliza. “A ideia é que cada item possa levar os posicionamentos de vida dos leitores para os seus arredores”, afirma Vanessa Brunt.