Maria Menezes volta ao teatro com comédia "Maria AO VIVO"

A atriz Maria Menezes volta a cartaz com a comédia “Maria AO VIVO! (ou Mamãe tá aqui)” depois de fazer uma temporada com todas as sessões esgotadas.



Desta vez, a repórter da Rede Bahia estará em um espaço maior: o novo Teatro SESC-Casa do Comércio todas as quintas, a partir de 13 de julho, sempre às 20h.



O espetáculo tem encantado plateias de diferentes gerações através do humor e da delicadeza. Na peça, Maria Menezes interpreta a si mesma e a diversas personagens, fazendo uma analogia entre as etapas mais importantes da sua vida e os ciclos da lavagem de roupa numa máquina de lavar.