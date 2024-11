FEMINICÍDIO

Marido mata companheira e tira a própria vida no norte da Bahia

A vítima foi encontrada com sinais de apedrejamento

Um homem é suspeito de matar a companheira neste domingo (10) em Pilão Arcado, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Aneilza Luiz da Cruz Souza, 35, foi encontrado no interior da residência do casal. No mesmo imóvel, o cadáver de Ismailton José de Souza, marido da vítima, também foi achado.