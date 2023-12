Mariene de Castro e Roberto Mendes celebram amizade com curta temporada na CAIXA Cultural

A dupla Mariene de Castro e Roberto Mendes celebram duas décadas e meia de amizade com o show “Maria da Canção” durante curta temporada na CAIXA Cultural Salvador, no Centro. Com três apresentações nos dias 08, 09 e 10 de dezembro, às 20h, ainda terá um bate-papo com os artistas após a segunda data.



O encontro da cabocla (Mariene de Castro), apaixonada pela nação yorubaiana, com o filho da encruzilhada luso-bantu-sudanesa (Roberto Mendes) resulta em um repertório que irá explorar chula, samba-de-roda e xaréu, além de sambas clássicos do repertório nacional, que trazem Roberto Mendes como compositor. A apresentação terá canções que integram o disco homônimo ao show, lançado pela dupla neste ano, como “Estranho Rapaz”, “Teus Olhos em Mim”, “Todo seu querer”, e versões de “Louvação a Oxum” e “Só se vê na Bahia”.