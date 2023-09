Marinha abre navios para visitação em Salvador neste domingo (24)

A Marinha do Brasil (MB) abrirá três navios da Esquadra para visitação pública gratuita, no próximo domingo (24), das 9h às 16h, no Porto de Salvador. O acesso será realizado pelo Terminal Marítimo de Salvador Contermas.



Entre as embarcações de guerra estará o Capitânia da Esquadra brasileira, principal navio da Força, o Navio-Aeródromo Multipropósito “Atlântico” (A-140), além das Fragatas “Constituição” (F42) e “União” (F45), que ficam sediados na cidade do Rio de Janeiro.