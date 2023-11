Marinha emite alerta de mau tempo com ventos de até 60km/h

Um alerta de mau tempo e vento forte foi emitido pela Marinha do Brasil nesta quinta-feira (23). A passagem de uma frente fria pode afetar a faixa litorânea dos estados do Rio de Janeiro, do Espírito Santo e da Bahia, entre Arraial do Cabo (RJ) e Caravelas (BA).



São esperados ventos de direção Sudoeste a Sudeste com intensidade de até 60 km/h (33 nós), entre a manhã do dia 24 de novembro e a noite do dia 25 de novembro.



Os navegantes são alertados para consultar as informações neste site (https://www.marinha.mil.br/chm/dados-do-smm-avisos-de-mau-tempo) antes irem ao mar, seja para trabalho, pesca, ou esporte e recreio.