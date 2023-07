Marinha emite alerta para ondas de até 2,5 metros em Salvador

A Marinha do Brasil alertou, nesta quarta-feira (5), que ventos intensos advindos do Sudeste do país poderão causar uma ressaca no litoral entre Salvador e Recife nas noites de hoje e da quinta-feira (6).



De acordo com comunicado, as ondas poderão chegar à altura de 2,5 metros.



A Marinha do Brasil mantém todos os avisos de mau tempo em vigor no site, através de redes sociais além de aplicativos.