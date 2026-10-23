Martagão Gesteira: corrida em Salvador arrecada recursos para hospital infantil

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Bruno Wendel
Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:00
Correr por uma causa pode ajudar a manter o atendimento de milhares de crianças e adolescentes na Bahia. No dia 15 de novembro, a orla de Patamares, em Salvador, receberá a 8ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, evento que une esporte, lazer e solidariedade para arrecadar recursos destinados à manutenção da assistência oferecida pelo hospital. As inscrições têm vagas limitadas e podem ser feitas pela internet.
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira
A programação terá duas modalidades: a competitiva, com percurso de 5 quilômetros e largada às 6h, e a festiva, de 3 quilômetros, com saída às 7h30. A segunda opção é voltada a pessoas de todas as idades e terá atrações como Paulinho, Trupe Musiclaus e Robozão, além do tradicional pó colorido. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à instituição filantrópica, que realiza mais de 230 mil atendimentos por ano, em 27 especialidades médicas.
Em 2025, o Martagão foi responsável por cerca de 50% das cirurgias e dos tratamentos oncológicos pediátricos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. No mesmo ano, concentrou todos os transplantes de medula óssea em crianças e adolescentes realizados pelo SUS no estado. As inscrições estão disponíveis no site https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida. Segundo a organização, as vagas são limitadas e a edição anterior teve inscrições esgotadas.