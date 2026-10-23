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Martagão Gesteira: corrida em Salvador arrecada recursos para hospital infantil

Evento será realizado em 15 de novembro, na orla de Patamares, com percursos de 3 e 5 quilômetros; renda das inscrições será destinada ao Martagão Gesteira

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:00

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira Crédito: Ascom Martagão Gesteira

Correr por uma causa pode ajudar a manter o atendimento de milhares de crianças e adolescentes na Bahia. No dia 15 de novembro, a orla de Patamares, em Salvador, receberá a 8ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, evento que une esporte, lazer e solidariedade para arrecadar recursos destinados à manutenção da assistência oferecida pelo hospital. As inscrições têm vagas limitadas e podem ser feitas pela internet.

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Crianças do Hospital Martagão Gesteira por Marina Silva/CORREIO
Corrida do Martagão Gesteira por Divulgação
Hospital Martagão Gesteira por Ascom/Hospital Martagão Gesteira
Campanha solidária vai beneficiar Martagão Gesteira por Divulgação
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Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira

A programação terá duas modalidades: a competitiva, com percurso de 5 quilômetros e largada às 6h, e a festiva, de 3 quilômetros, com saída às 7h30. A segunda opção é voltada a pessoas de todas as idades e terá atrações como Paulinho, Trupe Musiclaus e Robozão, além do tradicional pó colorido. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à instituição filantrópica, que realiza mais de 230 mil atendimentos por ano, em 27 especialidades médicas.

Em 2025, o Martagão foi responsável por cerca de 50% das cirurgias e dos tratamentos oncológicos pediátricos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na Bahia. No mesmo ano, concentrou todos os transplantes de medula óssea em crianças e adolescentes realizados pelo SUS no estado. As inscrições estão disponíveis no site https://www.corridasjardelmoura.com.br/evento/8-corrida-colorida. Segundo a organização, as vagas são limitadas e a edição anterior teve inscrições esgotadas.

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