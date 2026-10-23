SOLIDARIEDADE

Martagão Gesteira: corrida em Salvador arrecada recursos para hospital infantil

Evento será realizado em 15 de novembro, na orla de Patamares, com percursos de 3 e 5 quilômetros; renda das inscrições será destinada ao Martagão Gesteira

Bruno Wendel

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 13:00

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira Crédito: Ascom Martagão Gesteira

Correr por uma causa pode ajudar a manter o atendimento de milhares de crianças e adolescentes na Bahia. No dia 15 de novembro, a orla de Patamares, em Salvador, receberá a 8ª Corrida Colorida do Martagão Gesteira, evento que une esporte, lazer e solidariedade para arrecadar recursos destinados à manutenção da assistência oferecida pelo hospital. As inscrições têm vagas limitadas e podem ser feitas pela internet.

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira 1 de 38

A programação terá duas modalidades: a competitiva, com percurso de 5 quilômetros e largada às 6h, e a festiva, de 3 quilômetros, com saída às 7h30. A segunda opção é voltada a pessoas de todas as idades e terá atrações como Paulinho, Trupe Musiclaus e Robozão, além do tradicional pó colorido. Toda a renda arrecadada com as inscrições será destinada à instituição filantrópica, que realiza mais de 230 mil atendimentos por ano, em 27 especialidades médicas.