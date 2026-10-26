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Martagão Gesteira vai homenagear mais de 200 empresas que ajudam a manter hospital infantil

Evento será realizado nesta terça-feira (27), em Salvador, e reconhecerá instituições que contribuem para a assistência de crianças e adolescentes pelo SUS

  • Foto do(a) author(a) Bruno Wendel

  • Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:56

Martagão Gesteira vai homenagear mais de 200 empresas que ajudam a manter hospital infantil
Martagão Gesteira vai homenagear mais de 200 empresas que ajudam a manter hospital infantil Crédito: Ascom Martagão Gesteira

Mais de 200 empresas e instituições que contribuem para a manutenção das atividades do Hospital Martagão Gesteira serão homenageadas nesta terça-feira (27), durante mais uma edição do Encontro Parceiros do Coração. O evento será realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no bairro do Costa Azul, em Salvador, e reconhecerá o apoio de organizações que ajudam a garantir a continuidade da assistência pediátrica oferecida pelo hospital filantrópico, referência no atendimento de crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira

Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida do Martagão Gesteira foi realizada em Salvador por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Divulgação
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Pacientes em tratamento oncológico participam de desfile promovido pelo Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Martagão Gesteira por Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Corrida Colorida do Martagão Gesteira por Marcus Rodrigues/Divulgação
Crianças do Hospital Martagão Gesteira por Marina Silva/CORREIO
Corrida do Martagão Gesteira por Divulgação
Hospital Martagão Gesteira por Ascom/Hospital Martagão Gesteira
Campanha solidária vai beneficiar Martagão Gesteira por Divulgação
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Corrida arrecada recursos para Martagão Gesteira por Ascom Martagão Gesteira

As homenagens serão distribuídas em cinco categorias: Coração de Alegria, Coração de Cuidado, Coração do Bem, Coração de Esperança e Coração de Cura. Entre os homenageados estão Atakarejo, Valgroup, Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Casa Ronald McDonald Brasil, Construtora Santa Helena, Fundação Maria Emília, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, McKinsey & Company, Service Engenharia e Sotreq. A iniciativa busca valorizar a participação de empresas e organizações na sustentabilidade financeira da instituição.

“O Martagão é um patrimônio dos baianos e não faz nada sozinho. Sua trajetória é resultado de uma soma de esforços, que envolve profissionais, empresas parceiras e toda a sociedade. Por isso, o apoio dessas empresas é tão importante para que o hospital continue cumprindo sua missão de cuidar da saúde de crianças e adolescentes. É graças também a essa união que, há mais de 61 anos, o Martagão se mantém como uma das instituições mais importantes da Bahia no atendimento pediátrico pelo SUS”, destacou a diretora executiva de Captação de Recursos da Liga Álvaro Bahia, mantenedora do hospital, Lareyne Almeida.

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