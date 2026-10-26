SOLIDARIEDADE

Martagão Gesteira vai homenagear mais de 200 empresas que ajudam a manter hospital infantil

Evento será realizado nesta terça-feira (27), em Salvador, e reconhecerá instituições que contribuem para a assistência de crianças e adolescentes pelo SUS

Bruno Wendel

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 10:56

Martagão Gesteira vai homenagear mais de 200 empresas que ajudam a manter hospital infantil Crédito: Ascom Martagão Gesteira

Mais de 200 empresas e instituições que contribuem para a manutenção das atividades do Hospital Martagão Gesteira serão homenageadas nesta terça-feira (27), durante mais uma edição do Encontro Parceiros do Coração. O evento será realizado no Centro de Cultura Cristã da Bahia, no bairro do Costa Azul, em Salvador, e reconhecerá o apoio de organizações que ajudam a garantir a continuidade da assistência pediátrica oferecida pelo hospital filantrópico, referência no atendimento de crianças e adolescentes pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

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As homenagens serão distribuídas em cinco categorias: Coração de Alegria, Coração de Cuidado, Coração do Bem, Coração de Esperança e Coração de Cura. Entre os homenageados estão Atakarejo, Valgroup, Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), Casa Ronald McDonald Brasil, Construtora Santa Helena, Fundação Maria Emília, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, McKinsey & Company, Service Engenharia e Sotreq. A iniciativa busca valorizar a participação de empresas e organizações na sustentabilidade financeira da instituição.