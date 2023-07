Matheus Buente anuncia novas datas do show 'Matheus e Luís'

O comediante Matheus Buente tem conquistado o coração do público baiano com o espetáculo "Matheus e Luís", uma apresentação que mescla história e humor de forma inteligente e cativante.



O show, que teve os ingressos esgotados na capital baiana, retorna no dia 11 de agosto, para o Teatro Jorge Amado. Além disso, Buente também irá se apresentar no dia 15 de setembro, em Feira de Santana, e no dia 24, em Camaçari.



A inspiração para o espetáculo veio de uma edição do Bloco de Notas, em que Matheus testou fazer piadas com os eventos históricos do 2 de Julho. “No mesmo período um amigo meu, Eduardo Moleiro, que trabalhava no Museu Tempostal, me chamou para um projeto chamado ‘Rindo e Contando Histórias’ que tinha a mesma proposta”, conta.