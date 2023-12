Matrícula on-line nas escolas estaduais requer cadastro prévio em plataforma do governo

A matrícula on-line na rede estadual de ensino da Bahia vai exigir um cadastro no Portal do Governo (ba.gov.br). O período de matrícula será de 15 a 23 de janeiro, mas a Secretaria da Educação do Estado (SEC) destaca que os estudantes ou responsáveis devem acessar a plataforma antes para fazer o cadastramento e se familiarizar com a ferramenta, tornando o processo mais fácil.