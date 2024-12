RACISMO

Médica é acusada de chamar enfermeiro de 'macaco' na UPA de Itapuã

Caso foi registrado em boletim de ocorrência e polícia civil vai investigar

A polícia vai investigar uma denúncia de que uma médica chamou um enfermeiro de "macaco"na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro de Itapuã, durante plantão neste domingo (29). Um inquérito policial foi instaurado na 12ª Delegacia para apurar o crime de injúria cometida contra funcionário público.

Segundo relatos, a profissional teria sido desrespeitosa e mal educada com os funcionários da enfermagem em outras ocasiões, sem respeitar os horários de descanso, e agora ela é acusada de cometer injúria racial contra um ddeles.

Em nota, o Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren-BA) manifestou "veemente repúdio" ao caso. "O racismo é uma prática abominável e inaceitável em qualquer circunstância, especialmente em ambientes de saúde, onde o respeito mútuo e a colaboração entre profissionais são fundamentais para o bem-estar dos pacientes e para a qualidade do atendimento. É inadmissível que um profissional da saúde, cuja missão é cuidar da população com dedicação e comprometimento, seja alvo de atos tão desumanos e repugnantes", diz o texto. "O Coren-BA reafirma sua posição de absoluta intolerância a qualquer forma de discriminação, preconceito ou violência e exige das autoridades competentes uma investigação rigorosa e a aplicação exemplar da lei. O combate ao racismo é uma responsabilidade de todos e deve ser tratado com a seriedade que o tema exige".