JUSTIÇA

Médica terá de devolver R$ 17,2 mil por recebimento indevido de bolsa de residência na Bahia

Acordo prevê pagamento em 24 parcelas; Ministério Público acompanha o ressarcimento aos cofres públicos após arquivamento do inquérito civil

Thais Borges

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14:08

Médica terá de devolver R$ 17,2 mil por recebimento indevido de bolsa de residência na Bahia Crédito: Freepik

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) instaurou um procedimento administrativo para acompanhar o ressarcimento de R$ 17.293,71 aos cofres públicos estaduais por uma médica que recebeu indevidamente bolsa-auxílio do Programa de Residência Médica em Ortopedia e Traumatologia do Hospital Geral do Oeste, em Barreiras. O valor deverá ser pago em 24 parcelas mensais e sucessivas, conforme Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com o órgão.

De acordo com documento da 1ª Promotoria de Justiça de Barreiras, a apuração foi aberta para investigar o recebimento dos valores entre setembro de 2024 e janeiro de 2025. O montante inicialmente calculado foi de R$ 16.444,94, mas, após correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), chegou a R$ 17.293,71. A portaria foi publicada no Diário Oficial da Justiça da Bahia nesta quinta-feira (22).

O acordo prevê que o ressarcimento seja realizado por meio de guias de arrecadação emitidas em nome da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab). A promotoria deverá acompanhar o cumprimento das obrigações até a quitação integral do débito.

O inquérito civil que apurava o caso foi arquivado após o Conselho Superior do Ministério Público da Bahia homologar o encerramento da investigação, por unanimidade, em sessão realizada em 1º de setembro de 2026. O arquivamento, no entanto, não encerra o acompanhamento do acordo firmado.

A nova medida administrativa foi determinada na última terça (20) e tem como objetivo fiscalizar o pagamento das 24 parcelas previstas no TAC. A médica deverá encaminhar os comprovantes de cada pagamento ao Ministério Público dentro dos prazos estabelecidos no acordo.