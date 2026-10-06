BAHIA

Médicos denunciam atraso de mais de um ano em verbas rescisórias em Pojuca

Segundo o Sindimed, entre os débitos pendentes estão férias vencidas, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional

Pombo Correio

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 19:45

Hospital Municipal Dr. Carlito Silva Crédito: Divulgação

Nove médicos que atuaram no Hospital Municipal Dr. Carlito Silva, em Pojuca, na Região Metropolitana de Salvador, aguardam há mais de um ano o pagamento de verbas rescisórias relacionadas ao encerramento de seus contratos com a prefeitura. A situação foi denunciada pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia (Sindimed-BA), que afirma não ter obtido resposta da gestão municipal mesmo após tentativas de diálogo.

Os profissionais foram contratados por meio do Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) e tiveram os vínculos encerrados em setembro de 2025. Apesar de os termos de rescisão terem sido formalizados e dos valores devidos terem sido reconhecidos administrativamente pelo município, os pagamentos ainda não foram efetuados.

Segundo o sindicato, entre os débitos pendentes estão férias vencidas, adicional de um terço constitucional e décimo terceiro salário proporcional. Os médicos já entregaram a documentação necessária para conclusão do processo, mas seguem sem qualquer previsão de recebimento.

Na tentativa de solucionar o impasse sem recorrer à Justiça, o Sindimed encaminhou ofícios ao prefeito de Pojuca, Luiz Carlos Costa Trinchão, e ao secretário municipal de Saúde, Erismende Ferreira dos Santos. O primeiro documento foi enviado em setembro deste ano, solicitando esclarecimentos sobre a demora e um cronograma para quitação dos valores. Diante da ausência de retorno, uma nova cobrança foi encaminhada no início de outubro.

Presidente do Sindimed, Julio Braga criticou a demora no pagamento e afirmou que os profissionais cumpriram todas as exigências necessárias para o encerramento dos contratos.

“Os médicos seguiram todos os procedimentos exigidos pela administração municipal e tiveram seus direitos reconhecidos. Não há justificativa para que, passados mais de doze meses, ainda aguardem o pagamento das verbas rescisórias”, afirmou.

Para o dirigente sindical, os reflexos do problema vão além dos profissionais afetados. Segundo ele, a situação pode comprometer a capacidade do município de atrair novos médicos para a rede pública de saúde.

“Quando uma cidade deixa de cumprir compromissos assumidos com seus profissionais, isso gera insegurança e afeta diretamente a imagem do município. Quem perde também é a população, que depende desses serviços e da presença de profissionais qualificados”, declarou.

Sem resposta da prefeitura até o momento, o sindicato informa que avalia os próximos passos em conjunto com os médicos envolvidos. Entre as alternativas estudadas estão medidas administrativas, ações judiciais e a busca por mediação junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT).