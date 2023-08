Mega Feirão de Imóveis trará condições especiais em mais de quatro mil unidades em Salvador e RMS

A segunda edição do Mega Feirão de Imóveis da IMOB (Inteligência Imobiliária) acontece de 31 de agosto a 3 de setembro em Salvador, das 8h às 19h. O evento, que terá mais de 4 mil unidades disponíveis com descontos exclusivos e valores a partir de R$ 160 mil, será na sede da empresa, na Rua Luiz Eduardo Magalhães, s/n, na entrada antes do Parque de Exposições, na Paralela.



A feira conta com condições diferenciadas de pagamento, incluindo parcelamento de taxas de alguns imóveis. São projetos em diversos bairros de Salvador, além da Região Metropolitana, com incorporadoras presentes na feira, apresentando empreendimentos de diferentes tipos, tamanhos e preços, prontos para morar, em fase de construção ou os que estão na planta.