Mega Feirão para farmácias terá descontos de até 80% em Salvador

Um Mega Feirão para farmácias acontece em Salvador nesta sexta-feira (22). Promovido pela CIMED, terceira maior farmacêutica do País em volume de vendas, o evento terá descontos para as farmácias de varejo na capital baiana. Ao todo, serão cerca de 600 produtos com descontos de até 80%.



Com a presença do presidente e CEO da CIMED, João Adibe Marques, o saldão acontecerá das 9h às 19h, no Novotel Salvador Hangar Aeroporto, no bairro de São Cristóvão. A marca está presente em 5.211 das 6.479 lojas do estado e pretende estreitar laços e oferecer descontos especiais aos proprietários de farmácias da Bahia.